وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين إنه من المقرر النظر في الدعوى في 16 أبريل الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى موجهة رسميا ضد ديوان المستشارية في برلين.
وكان الإعلامي الساخر بومرمان تسبب في أزمة دبلوماسية مع تركيا بسبب قصديته الساخرة التي بثها في برنامجه التليفزيوني عام 2016.
ووصفت ميركل القصيدة في ذلك الحين بأنها "مهينة عن عمد"، بحسب تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عقب مكالمة هاتفية أجرتها ميركل مع رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو.
وبعد ذلك تراجعت ميركل عن هذه التصريحات واعتبرتها خاطئة.
وبحسب تقرير إعلامي، هدد بومرمان ميركل بالتقدم بدعوى قضائية ضدها عام 2017.
يُذكر أن أردوغان نفسه تقدم بدعوى قضائية ضد بومرمان بتهمة الإهانة، وحكمت المحكمة الابتدائية في مدينة هامبورج الألمانية لصالح الدعوى جزئيا، حيث قضت بعدم السماح لبومرمان بإعادة بث الأبيات "المهينة" لأردوغان في قصديته. وكان الرئيس التركي يطالب بحظر بث القصيدة بالكامل، ويعتزم بومرمان الطعن على الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي يقاضي ميركل بسبب انتقادها لقصيدته المسيئة لـ "أردوغان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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