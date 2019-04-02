شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: ندرس فرض عقوبات إضافية على إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحفيين أمس (الاثنين) أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

وقال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.

وقال المسؤول «نريد فقط استمرار تأثير قوي... نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة».

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وأعلن ترمب في مايو أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق المبرم في عام 2015 وأمر بفرض العقوبات مرة ثانية على إيران.

وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع القادمة.