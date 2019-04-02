شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (القدس المحتلة) استشهد، اليوم (الثلاثاء)، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. استشهد، اليوم (الثلاثاء)، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن الشهيد محمد علي دار عدوان أعدمه جنود الاحتلال في شارع المطار قرب المخيم حيث تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي.



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