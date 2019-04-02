طرح مشروع جديد لتعديل الدستور في مالي

اسماء السيد - باماكو: سلمت لجنة خبراء إلى رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا الإثنين مشروعًا جديدًا لتعديل الدستور سيطرح في استفتاء، بعد عام ونصف عام على التخلي عن صيغة تعديل أولى، على ما أعلنت الرئاسة المالية في بيان.

وقال الرئيس الذي انتخب لولاية ثانية في أغسطس، لدى تلقيه تقرير المجموعة المؤلفة من 11 خبيرًا بقيادة الأستاذ في القانون العام ماكان موسى سيسوكو "تكلمنا عنه، وأنجز في المهلة المحددة تمامًا"، وفق ما جاء في البيان.

نددت الأمم المتحدة أخيرًا بالتأخير في تحقيق الإصلاح الدستوري الذي نص عليه اتفاق السلام عام 2015، والقاضي بإنشاء مجلس شيوخ وديوان محاسبة وإدراج إزالة المركزية في الدستور، في حين لا تزال مناطق كاملة من البلاد خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية وتشهد هجمات دامية متواصلة.

كما يعاني هذا البلد من أعمال عنف عرقية، أسفر آخرها في 23 مارس عن سقوط حوالى 160 قتيلًا، من إثنية الفولاني في وسط البلاد.

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وعرض سيسوكو على الرئيس المالي "الخطوط العريضة" لمهمة لجنته، ذاكرًا "من بينها البيئة وديوان المحاسبة والسلطات التقليدية"، على ما أوضحت الرئاسة.

وكان كيتا قال خلال جلسة استماع سابقة إلى مجوعة الخبراء في 4 فبراير "ستتم استشارة الجميع على أي مستوى كان، حتى تكون النتيجة في نهاية الآلية صورة دقيقة لإرادة الشعب المالي، وتضعنا بشكل لا رجوع عنه إطلاقًا بين الدول التي تقوم على القانون".

تابعت الرئاسة إن "المرحلة التالية من المسار ستقضي بالحصول على مصادقة لهذا التقرير تشمل الجميع. وبعدها، سنطلب من الماليات والماليين إعطاء رأيهم من خلال استفتاء على التعديل الدستوري"، من غير أن يحدد تاريخًا له. وسيكون هذا أول تعديل دستوري في مالي منذ 1992.

وكان الرئيس قرر في أغسطس 2017 "إرجاء" تنظيم استفتاء حول مشروع تعديل دستوري أول، ما حمل آلاف المعارضين للنص على النزول إلى الشارع تأييدًا لهذا القرار، آخذين على النص عدم تحديده مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعيّنهم الرئيس.

