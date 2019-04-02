نظم تحكم .. كامل الوزير يبحث تطوير 300 مزلقان سكة حديد

مصراوي - كتب - أسامة عبدالكريم

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع؛ لتدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية، ودفع معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وحسب بيان، الثلاثاء، أكد وزير النقل أهمية التصنيع المحلي خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، وكذلك العمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي...