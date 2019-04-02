البنك الدولي يتوقع وصول النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط

مصراوي - كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير صادر من البنك الدولي أمس أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 6% على مدى المتوسط.

وأضاف التقرير أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر تستمر في الانتعاش، وسيلقي ضبط أوضاع المالية العامة المساعدة من الزيادة المتوقعة في عائدات الضرائب مع تسارع وتيرة النمو والإصلاحات المتوخاة للإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار إصلاحات دعم الطاقة.

وتتوقع وزارة المالية تحقيق نموًا اقتصاديًا معدله 6%، خلال العام المالي المقبل، كما تتوقع أن تحقق معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الجاري.

ووصف البنك الدولي...