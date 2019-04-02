شهر للتظلم وطرح شقق جديدة.. أبرز 10 أسئلة وإجاباتها لحاجزي الإسكان الاجتماعي

مصراوي -كتب- محمد عبدالناصر:

أسئلة عديدة تدور في أذهان الحاجزين بمشروعات الإسكان الاجتماعي، حول موقفهم من حجز الوحدات التي تم الإعلان عنها، ومدى مطباقتهم للشروط، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان نتائج فرز الأوراق الأولية لحاجزي الإعلان العاشر.

وتجيب مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أبرز 10 أسئلة تخص الحاجزين والتي جاءت على النحو التالي:

1- كيف يعرف المتقدمين في الإعلان الـ10 نتيجة فرز الأوراق ومدى قبولهم؟

أي حاجز يمكنه الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال الدخول على...