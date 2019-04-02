الحواط تابع مع هيئة "أوجيرو" موضوع تنفيذ مشروع الالياف الضوئية في منطقة جبيل

تابع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​ مع هيئة "أوجيرو" موضوع تنفيذ مشروع الالياف الضوئية في منطقة جبيل، وذلك من أجل تحسين ​خدمة الانترنت​ في المنطقة. وأكد المعنيون أن المشروع سوف ينتهي العمل به مع حلول شهر حزيران المقبل، بحيث ستنعم كل قرى ​قضاء جبيل​ بخدمة انترنت تفوق سرعتها الـ50 ميغا بايت (MbpS) في الثانية الواحدة.

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