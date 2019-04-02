النشرة: لجنة التربية استكملت درس مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض

أفادت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، بأنّ "​لجنة التربية​ والتعليم العالي والثقافة استكملت درس مشروع القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في ​لبنان​، على أن تعود لمناقشته في جلسة مقبلة".

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