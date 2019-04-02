الدفاع المدني: تنفيذ 24 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه "تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد8):
* منازل (عدد 2) : الخيارة - شحيم.
* سيارات (عدد 3) : العقيبة - حارة صيدا - مجدليا - سيارتان داخل مرآب مبنى سكني في الجناح.
* مؤسسات (عدد 2) : داخل معمل في بيصور - داخل محل في العديسة.
- نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة.
- نقل جثة من عين المريسة الى المستشفى (عدد1).
- حوادث سير (عدد2) : ساحل علما ونقل جريح الى المستشفى - المصنع ونقل مصاب الى المستشفى.
- إغاثة وإنقاذ (عدد1) : جرف أتربة وصخور على طريق (شارون - المشرفة).
مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 24 مهمة
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