الدفاع المدني: تنفيذ 24 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​ في بيان انه "تمكن عناصر ​الدفاع المدني​، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد8):

* منازل (عدد 2) : ​الخيارة​ - شحيم.

* سيارات (عدد 3) : ​العقيبة​ - ​حارة صيدا​ - ​مجدليا​ - سيارتان داخل مرآب مبنى سكني في ​الجناح​.

* مؤسسات (عدد 2) : داخل معمل في ​بيصور​ - داخل محل في ​العديسة​.

- نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة.

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- نقل جثة من ​عين المريسة​ الى المستشفى (عدد1).

- ​حوادث سير​ (عدد2) : ​ساحل علما​ ونقل جريح الى المستشفى - ​المصنع​ ونقل مصاب الى المستشفى.

- إغاثة وإنقاذ (عدد1) : جرف أتربة وصخور على طريق (​شارون​ - المشرفة).

مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 24 مهمة