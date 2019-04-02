ذبيان: مواقف الرئيس عون عوضت عن تقاعس الزعماء والقادة العرب

رأى رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ أن "مقررات قمة تونس العربية جاءت دون مستوى الطموحات والتطلعات التي تعبّر عن نبض الشارع العربي، في وقت شهدنا فيه توقيع الرئيس الاميركي على قرار الإعتراف بسيادة العدو على ​الجولان​ المحتل، وذلك بعدما إعترف سابقاً ب​القدس​ المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

ووجه ذبيان التحية الى الشعب التونسي الذي أعلن رفضه استبعاد ​سوريا​ عن القمة، كما ندد بمقررات ​الجامعة العربية​ التي جاءت مخيبة لآمال الجماهير العربية التي لم تعد تعول على الجامعة العربية وقراراتها المخيبة للآمال.

وأشاد ذبيان بموقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في قمة تونس في ما يتعلق برفض القرارات الأميركي المتعلق بالجولان والقدس، وجاءت هذه المواقف لتعوّض عن تقاعس معظم الزعماء والقادة العرب، الذين كانوا حاضرين غائبين عن هموم عالمنا العربي ومآسيه، في وقت لا يزال تغييب سوريا عن إجتماعات ​القمة العربية​ ينعكس سلباً على القمة، لأن سوريا المنتصرة على ​الإرهاب​ ستبقى الرقم الصعب في المعادلة العربية.