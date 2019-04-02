الدفاع المدني: إخماد حريقين داخل شقتين في شحيم وصور وثالث داخل مسمكة في أنفة

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدت حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في شحيم، وحريقًا آخر شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من أحد المباني السكنية في صور"، موضحًا أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات في كلا الحالتين".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدت أيضًا حريقًا شب داخل مسمكة في أنفة- ​الكورة​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".