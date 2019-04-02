وهاب: لوضع حد لجشع القطاع المصرفي لأن استمراره سيولد ثورة وفوضى

ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "السياسة المتّبعة مع المصارف حاليًّا تجعل اللبنانيين يعملون ليلًا نهارًا لخدمة فوائد المصارف"، لافتًا إلى أنّ "قبل اتخاذ إجراءات موجعة بحقّ الناس للتخفيف من الصرف، لا أعتقد بأنّ فائدة 5 أو 6 بالمئة تجعل المصارف خاسرة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "آن الآوان لوضع حدّ لجشع هذا القطاع لأنّ استمراره سيولّد ثورة وفوضى". وبيّن "أنّني لا أفهم كيف ستعطي المصارف قروضًا شخصية وإسكانية وصناعية وزراعية، ما دامت تحصل على فائدة 15 و16 بالمئة من دون أيّ خطر أو جهد".
وأكّد وهاب أنّ "هذه السياسة ستدمّر البلد وتحوّل الدولة والناس إلى خدّام عند المصارف. لن نسكت عن ذلك وسنفتح معركة حول هذا الملف الخطير والمدمّر".
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