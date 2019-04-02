اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة الى ان خطة الكهرباء الحالية هي ترداد لخطة العام 2010، ونظرا لاهمية الموضوع شكلت لجنة وزارية لحل الموضوع، داعيا لوضع معايير على ماذا نتوافق في هذا المجال، والارتكاز اليوم هو اي مشروع يمكن السير به بأقصر وقت لتأمين الكهرباء 24/24، والمعيار الاخر بعد الوقت هو الكلفة كما الجودة والاثر البيئي. واوضح انه لا يعرف كيف تم بناء المعامل في التسعينات على الفيول بدل الغاز، لان هذه المعامل تلوث البيئة وترفع الفاتورة الصحية.
ولفت خواجة في حديث تلفزيوني، الى ان كتلة التنمية ليست مع البواخر اطلاقا بل مع معامل الانتاج، والاهم حاليا هو تحويل الملف الى دائرة المناقصات، لان اهم موضوع اليوم هو استعادة الثقة، ووقف الهدر اساس في استعادة الثقة.
واوضح ان العراق اليوم يتعافى وهي دولة واعدة وله موقع استراتيجي ويجمع الثروة والانسان، وكل هذه الامور مجتمعة في حسابات رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته الى العراق. واوضح ان بري يطمح ان يكون العراق اكثر فعالية في حضوره العربي والاقليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر خواجة: اهم معايير خطة الكهرباء يجب ان تقوم على السعر والجودة والوقت والاثر البيئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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