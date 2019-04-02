سليمان استقبل المبعوث الرئاسي الصيني وتلقى دعوة إلى شانغهاي

استقبل الرئيس السابق العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة المبعوث الرئاسي الصيني إلى الشرق الأوسط قونغ شياو شنغ Mr. Gong Xiaosheng ووفد من وزارة الخارجية الصينية والسفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان.
وتناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة والأزمة التي يعاني منها لبنان جرّاء ما يجري من حوله سيّما تداعيات العقوبات على إيران والاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ووجود ما يقارب نصف الشعب اللبناني من النازحين السوريين.
وشدد سليمان على ضرورة تحييد لبنان عن أزمات المنطقة وصراعات المحاور لتمكينه من النهوض اقتصادياً على عتبة إعادة إعمار سوريا وبدء مرحلة استقبال الوفود الأجنبية وأصحاب الشركات الكبرى لجعل لبنان منصة استراتيجية لإعادة إعمار سوريا.
كما تلقى الرئيس سليمان دعوة من وزارة الخارجية الصينية للمشاركة وإلقاء كلمة في مراسم افتتاح "الدورة الثانية لمنتدى الاصلاح والتنمية الصيني العربي" في شانغهاي في شهر نيسان تحت عنوان "التشارك في بناء الحزام والطريق" وتقاسم التنمية والازدهار.
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