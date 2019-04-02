سليمان استقبل المبعوث الرئاسي الصيني وتلقى دعوة إلى شانغهاي

استقبل الرئيس السابق العماد ​ميشال سليمان​ في دارته في اليرزة المبعوث الرئاسي الصيني إلى ​الشرق الأوسط​ قونغ شياو شنغ Mr. Gong Xiaosheng ووفد من ​وزارة الخارجية الصينية​ والسفير الصيني في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​.

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة والأزمة التي يعاني منها لبنان جرّاء ما يجري من حوله سيّما تداعيات العقوبات على ​إيران​ والاعتراف الأميركي بسيادة ​إسرائيل​ على ​هضبة الجولان​ ووجود ما يقارب نصف ​الشعب اللبناني​ من ​النازحين السوريين​.

وشدد سليمان على ضرورة تحييد لبنان عن أزمات المنطقة وصراعات المحاور لتمكينه من النهوض اقتصادياً على عتبة إعادة إعمار ​سوريا​ وبدء مرحلة استقبال الوفود الأجنبية وأصحاب الشركات الكبرى لجعل لبنان منصة استراتيجية لإعادة إعمار سوريا.

كما تلقى الرئيس سليمان دعوة من وزارة الخارجية الصينية للمشاركة وإلقاء كلمة في مراسم افتتاح "​الدورة​ الثانية لمنتدى الاصلاح والتنمية الصيني العربي" في ​شانغهاي​ في شهر نيسان تحت عنوان "التشارك في بناء الحزام والطريق" وتقاسم التنمية والازدهار.