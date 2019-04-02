توقيف 5 سوريين في المطار يحملون جوازات سفر عراقية مزورة

اشتبهت فصيلة تفتيشات في ​مطار بيروت​ بأحد المسافرين من الجنسية السورية وأثناء تفتيشه عثرت بحوزته على معلومات تفيد بوجود اشخاص مسافرين بحوزتهم جوازات سفر عراقية مزورة وممهورة بأختام مزورة ايضا. وبعد الاستقصاءات والتحريات والتنسيق بين فصيلتي تفتيشات المطار والضابطة الادارية و​العدلية​ تم توقيفه واربعة اشخاص آخرين من الجنسية السورية يحملون جوازات سفر عراقية مزورة قبل اقلاع طائرتهم، وجاري التحقيق معهم.

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