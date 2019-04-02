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اضراب مفتوح لعمال تشغيل انظمة المياه والمجاري في بعلبك الهرمل

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نفذ عمال تشغيل انظمة المياه والمجاري في ​بعلبك​ الهرمل و​النبي شيت​ اضرابا مفتوحا في مركز مصلحة مياه البقاع في بعلبك احتجاجا على فض التعاقد مع 87 عامل ووقفهم عن العمل بعد انتهاء عقود التشغيل مع الشركة وعدم تسلم الشركة التي انتهى عقد تشغيلها وعدم مباشرة العمل مع الشركة الملتزمة حتى الساعة.

وأكد ​العمال​ استمرار الاضراب المفتوح مطالبين باستيعاب العمال والوفاء بالالتزامات التي وعدوا بها وادخالهم في ملاك ​وزارة الطاقة والمياه​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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