اضراب مفتوح لعمال تشغيل انظمة المياه والمجاري في بعلبك الهرمل

نفذ عمال تشغيل انظمة المياه والمجاري في ​بعلبك​ الهرمل و​النبي شيت​ اضرابا مفتوحا في مركز مصلحة مياه البقاع في بعلبك احتجاجا على فض التعاقد مع 87 عامل ووقفهم عن العمل بعد انتهاء عقود التشغيل مع الشركة وعدم تسلم الشركة التي انتهى عقد تشغيلها وعدم مباشرة العمل مع الشركة الملتزمة حتى الساعة.

وأكد ​العمال​ استمرار الاضراب المفتوح مطالبين باستيعاب العمال والوفاء بالالتزامات التي وعدوا بها وادخالهم في ملاك ​وزارة الطاقة والمياه​