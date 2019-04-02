السجن 19عاماً في روسيا لضابط سابق قاتل لجانب داعش في سوريا

أفادت وكالة "​نوفوستي​" بأن ​محكمة​ روستوف العسكرية الروسية أصدرت حكمها على الضابط السابق دينيس خيساموف بالسجن المشدد لمدة 19 عاماً، بعد إدانته بالقتال إلى جانب ​تنظيم داعش​ في ​سوريا​. وخلص التحقيق إلى أن خيساموف المولود في إقليم كراسنودار، شارك في نشاطات داعش في سوريا، في الفترة بين 1 كانون الثاني 2016، و20 نيسان 2017، وتدرب في معسكرات تابعة للإرهابيين في محافظة الرقة.

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