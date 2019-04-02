ذكرت مصادر محلية في محافظة حضرموت اليمنية، لقناة "روسيا اليوم" أن 4 جنود من الجيش اليمني قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمدينة سيئون الواقعة في محافظة حضرموت شرقي البلاد، مشيرة الى أن "مجهولين يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، قاموا بزرع عبوة ناسفة أمام دورية عسكرية تابعة لقوات النخبة الحضرمية ببلدة سوم بن همام غربي محافظة سيئون".
ولفتت المصادر إلى أن "انفجار العبوة أسفر عن 4 قتلى، وعدد من الجرحى، في حصيلة أولية، وتم إسعافهم إلى مستشفى سيئون العام وسط المحافظة"، ورجحت ارتفاع حصيلة الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"روسيا اليوم": مقتل 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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