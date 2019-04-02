مصادر لـ"روسيا اليوم": مقتل 4 جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت

ذكرت مصادر محلية في محافظة ​حضرموت​ اليمنية، لقناة "​روسيا اليوم​" أن 4 جنود من ​الجيش اليمني​ قتلوا في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ بمدينة سيئون الواقعة في محافظة حضرموت شرقي البلاد، مشيرة الى أن "مجهولين يرجح انتماؤهم ل​تنظيم القاعدة​ الإرهابي، قاموا بزرع عبوة ناسفة أمام دورية عسكرية تابعة لقوات النخبة الحضرمية ببلدة سوم بن همام غربي محافظة سيئون".

ولفتت المصادر إلى أن "انفجار العبوة أسفر عن 4 قتلى، وعدد من الجرحى، في حصيلة أولية، وتم إسعافهم إلى ​مستشفى​ سيئون العام وسط المحافظة"، ورجحت ارتفاع حصيلة الضحايا.