بولتون: مصممون على الوفاء بالتزاماتنا بحماية تايوان من تصرفات بكين

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ان بلاده مصممة على الوفاء بالتزاماتها بحماية تايوان من تصرفات بكين. وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الاستفزازات العسكرية الصينية لن تغزو القلوب والعقول في تايوان، لكنها ستقوي عزم الناس الذين يقدرون الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: " قانون العلاقات مع تايوان والتزامنا تجاهه واضح".
يذكر ان العلاقات بين الصين وتايوان تشهد توترا منذ عام 1949، حين عندما سيطرت القوات التي يقودها الحزب القومي على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.
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