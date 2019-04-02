بولتون: مصممون على الوفاء بالتزاماتنا بحماية تايوان من تصرفات بكين

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ ان بلاده مصممة على الوفاء بالتزاماتها بحماية ​تايوان​ من تصرفات بكين. وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الاستفزازات العسكرية ​الصين​ية لن تغزو القلوب والعقول في تايوان، لكنها ستقوي عزم الناس الذين يقدرون الديمقراطية في جميع أنحاء ​العالم​".

وأضاف: " قانون العلاقات مع تايوان والتزامنا تجاهه واضح".

يذكر ان العلاقات بين الصين وتايوان تشهد توترا منذ عام 1949، حين عندما سيطرت ​القوات​ التي يقودها ​الحزب القومي​ على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين ​الجمهورية​ الصينية في ​الجزيرة​.