إخلاء 70 قرية في محافظة خوزستان بإيران بسبب الفيضانات

أمَرت ​السلطات الإيرانية​، بإخلاء 70 قرية في محافظة خوزستان الغنية ب​النفط​، بسبب خطر ​الفيضانات​.

وكان قد أعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي، أنّ "27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج"، لافتًا إلى أنّ "عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرّة إلى 293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد".

يُذكر أنّ ما لا يقل عن 45 شخصًا قُتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في فيضانات بشمال وجنوب إيران، بعد سقوط أمطار بغزارة لم تشهدها البلاد منذ عشر سنوات على الأقل.