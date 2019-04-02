التايمز: اذا استمر أروغان بالتخلص من معارضيه فإنه سيهدر إرثه السياسي

طالبت صحيفة "التايمز" البريطانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة الافراج عن ​السجناء​ السياسيين المعتقلين والعمل على الانفتاح الاقتصادي.

وأشارت إلى أن "​الوضع الاقتصادي​ في ​تركيا​ في حالة انكماش كما أن نسبة ​البطالة​ عالية في البلاد ، فضلاً أن جميع معارضي ​الحكومة​ قابعون في السجون، مضيفة أن على أردوغان العمل على هذه النقاط". ولفتت إلى ان "الرئيس التركي عمل خلال السنوات الخمس الأخيرة على تكريس سلطته الشخصية والبطش بيد من حديد للتخلص من جميع معارضيه".

وأضافت "إن أردوغان البالغ من العمر 65 عاما، لديه 4 سنوات يقضيها في الحكم من دون ​انتخابات​ محلية أو وطنية، إلا أنه اذا استمر في التخلص من معارضيه ومكافأة المقربين منه والتقرب من ​روسيا​ على حساب حلفائه في ​الناتو​ ،فإنه سيهدر إرثه السياسي، لأن المنطقة بحاجة إلى حاكم ديمقراطي وليس إلى ديكتاتور آخر".