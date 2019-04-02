منظمة الأغذية والزراعة: أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من جوع حاد

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أنّ "أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من جوع حاد جراء الحروب والكوارث المناخية"، مبيّنةً أنّ "إفريقيا أكثر القارات تضرّرًا".
ولفتت في تقريرها العالمي حول أزمات الغذاء للعام 2019، إلى أنّ "اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا من ضمن ثماني دول سجّلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرَّضين لخطر المجاعة في العالم".
في هذا الإطار، أوضح مدير قسم الطوارئ في المنظمة دومينيك بورغيون، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الدول الإفريقية تضرّرت على شكل غير متناسب، إذ أنّ نحو 72 مليون شخص عانوا من جوع حاد"، مشيرًا إلى أنّ "في الدول الّتي تقف على حافة المجاعة، ما يصل إلى 80 بالمئة من السكان يعتمدون على الزراعة. هم بحاجة إلى كلّ من مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإجراءات لتعزيز الزراعة".
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