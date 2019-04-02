مقتل 8 من عناصر الشرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

أعلنت ​الشرطة الأفغانية​ عن مقتل 8 من عناصرها وإصابة 8 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون تابعون ل​طالبان​ الليلة الماضية على معسكر للشرطة في ولاية بلخ شمالي ​أفغانستان​.

وذكر ناطق باسم حاكم الولاية أن المسلحين استهدفوا رجال الشرطة ب​قذيفة​ أثناء تسييرهم دورية في منطقة شولغره جنوب مزار شريف عاصمة الولاية، مضيفا أن 4 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح.

وأعلن ​الجيش الأفغاني​ مقتل 14 عنصرا من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعاد الجيش من خلالها منطقة أرغنج خواه في ولاية بدخشان شمال شرق البلاد من طالبان الذين سيطروا عليها السبت الماضي.