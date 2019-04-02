البرلمان البريطاني يفشل في إيجاد أغلبية لأي اتفاق بشأن البريكست

أخفق ​البرلمان البريطاني​ في الموافقة على أي بديل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ مع ​بروكسل​ للخروج من التكتل.

وصوت المشرعون في البرلمان على 4 خيارات بديلة للخروج لكن الرفض كان مصيرها جميعا.

والخيار الذي اقترب من الحصول على الأغلبية كان مقترحا بإبقاء ​بريطانيا​ في اتحاد جمركي مع ​الاتحاد الأوروبي​. وجرى رفضه بفارق 3 أصوات.

أما اقتراح لإجراء استفتاء مؤكد على أي اتفاق فحاز معظم الأصوات لكن المشرعين رفضوه بواقع 292 صوتا مقابل 280.