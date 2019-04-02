البرلمان البريطاني يفشل في إيجاد أغلبية لأي اتفاق بشأن البريكست

أخفق البرلمان البريطاني في الموافقة على أي بديل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل للخروج من التكتل.
وصوت المشرعون في البرلمان على 4 خيارات بديلة للخروج لكن الرفض كان مصيرها جميعا.
والخيار الذي اقترب من الحصول على الأغلبية كان مقترحا بإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وجرى رفضه بفارق 3 أصوات.
أما اقتراح لإجراء استفتاء مؤكد على أي اتفاق فحاز معظم الأصوات لكن المشرعين رفضوه بواقع 292 صوتا مقابل 280.
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