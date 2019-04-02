سفير إيران ببريطانيا: الإعلام المرتبط بأميركا والسعودية يسيّس أزمة السيول في بلدنا

شدّد سفير ​إيران​ في ​بريطانيا​ ​حميد بعيدي نجاد​، على أنّ "وسائل الإعلام الفارسية المموّلة من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​السعودية​، بدلًا من مساعدة المواطنين، تقوم بتسييس أزمة السيول في إيران"، مؤكّدًا انّها "ليست محلّ ثقة من قبل الشعب مطلقًا".

وأوضح أنّ "وسائل الإعلام هذه تستغلّ أخبار السيول في إيران، بهدف الإيحاء بعدم كفاءة المسؤولين، في حين أنّ المسؤولين بدءًا من رئيس الجمهورية ووصولًا إلى القادة العسكريين تواجدوا جميعهم إلى جانب الأهالي، وعبأوا جميع الإمكانات من أجل حلّ المشكلات"، مبيّنًا أنّ "الأزمة جزء من الحياة الاجتماعية، ولا بدّ من زيادة قدرات البلاد على تجاوزها من خلال تنمية العلوم البيئية واستخدام التجارب والاستلهام من الدروس السابقة في كلّ مرحلة".