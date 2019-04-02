وزير المالية الفرنسية: بريطانيا بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

لفت وزير المالية الفرنسية، برونو لو ماير، أنّ "بريطانيا بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
ونقلت وكالة "رويترز" عنه، إشارته إلى أنّ "البريطانيين اختاروا مغادرة الاتحاد الأوروبي، والأمر متروك لهم لإيجاد طرق للاتفاق". وأوضح أنّ "في الوقت الحالي، لا يمكنهم العثور على هذه الصفقة".
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمرّة الثالثة يوم الجمعة الماضي. كما أخفق البرلمان أيضًا، أمس الاثنين، في الموافقة على أيّ بديل للاتفاق الّذي توصّلت إليه ماي مع بروكسل للخروج من التكتل.
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