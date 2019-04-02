مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"صحراوى أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب شخص رابع، في حادث تصادم وقع الطريق الصحراوى الغربى بأسوان.

كان اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز كوم امبو، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وشاحنة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية فارس، ووجود متوفين ومصابين، وعندما انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الحالات، تبين مصرع كلا من:"محمد حمدى عبد المنعم"، 26 سنة، ومقيم نجع الديب مركز ناصر محافظة بنى سويف، و"هشام حجاجى حسين"، 24 سنة، مقيم مركز ناصر محافظة بنى سويف، و"جمعة محمود جمعة"، 43 سنة، ومقيم الصالحية مركز طوخ محافظة القليوبية"ن وإصابة "حماده ناصر سعدي" ومقيم مركز ناصر بنى سويف.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، والجثث إلى مشرحة أسوان العمومية.