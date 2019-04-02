"مازال شديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن هناك تحسنًا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية، وتنتهي بدايةً من بعد الظهر، موضحًا أن الدورات المناخية هي التي أثرت على مناخ مصر بشكل قوي، وفصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التخفيف في الملابس الشتوية؛ لأن الطقس مازال شديد البرودة ليلاً.

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