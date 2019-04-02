موانئ البحر الأحمر: 17 سفينة متواجدة على الأرصفة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 .
وأضاف أنه جرى تداول 275 شاحنة بضائع و 47 سيارة.
وأوضح "ملاك" أن حركة الواردات شملت 198 شاحنة و 43 سيارة فيما شملت الصادرات 77 شاحنة بضائع و 4 سيارة.
وأشار إلى أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال السفينتين آيلة و سينا بينما تغادر السفينتين آيلة و بريدج كما غادر ميناء بور توفيق السفينة ستيلا دي ماري.
علي جانب أخر يستعد ميناء سفاجا لاستقبال سفينتين وكان قد شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن ومغادرة العبارة أمانة.
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