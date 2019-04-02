موانئ البحر الأحمر: 17 سفينة متواجدة على الأرصفة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 .

وأضاف أنه جرى تداول 275 شاحنة بضائع و 47 سيارة.

وأوضح "ملاك" أن حركة الواردات شملت 198 شاحنة و 43 سيارة فيما شملت الصادرات 77 شاحنة بضائع و 4 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال السفينتين آيلة و سينا بينما تغادر السفينتين آيلة و بريدج كما غادر ميناء بور توفيق السفينة ستيلا دي ماري.

علي جانب أخر يستعد ميناء سفاجا لاستقبال سفينتين وكان قد شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن ومغادرة العبارة أمانة.