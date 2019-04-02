أسعار الذهب العالمية تسجل أدنى مستوياتها في 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم لذروتها في عدة أشهر بفعل انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبًا على جاذبية المعدن كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1286.41 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ مارس الماضي عند 1284.76 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1291.40 دولار للأوقية.

وقال دانيال هاينس، إن المخاوف التي رأيناها تطفو في الأسابيع القليلة الأخيرة حيال النمو العالمي انحسرت بالتأكيد، وفقًا للوكالة.

وأضاف أن معظم النمو العالمي يأتي من الصين والبيانات الصينيةخلال نهاية الأسبوع بددت تلك المخاوف.

وأطلقت بيانات قوية للتصنيع في الولايات المتحدة والصين موجة بيع ضخمة في سوق السندات الأمريكية،

أمس، مما رفع بدوره الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في 7 أشهر.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها الجمعة القادمة، وذلك بحثا عن تفاصيل بشأن أداء الاقتصاد.

ومؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية منافسة، قُرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله، اليوم الاثنين.

ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم في التعاملات الفورية 0.1 %إلى 1417.94 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع بأقصى قدر منذ أواخر فبراير الماضي في الجلسة السابقة.

وتراجعت الفضة 0.5 % إلى 15.03 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين 0.2 % إلى 845.53 دولار للأوقية.