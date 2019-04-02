الصحة: فحص 8.7 مليون طالب بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص ٨ ملايين و ٧٣٠ ألفا و٨٠١ طالب وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها في 16 فبراير الماضي، وحتى مساء أمس الاثنين.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص ٩٨٢ ألفا و ٣٦٦ طالبا منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 21 مارس الماضي وحتى مساء أمس، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت في محافظة الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص ٦٣٣ ألفا و ٣٦٩ طالبا بالشرقية و١٤٠ ألفا و ٨٢٨ طالبا بالدقهلية و ١١٠ آلاف و ٧٠٥ طلاب بالمنيا، و ٨٦ ألفا و ٢٧ طالبا بالغربية و ١١ ألفا و ٤٣٧ طالبا بالوادي الجديد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من فحص مليونين و ٧٧٢ ألف طالب في المرحلة الثانية من المبادرة في ١١ محافظة، هي: القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص ٤ ملايين و ٩٧٦ ألف طالب في ١١ محافظة، هي : الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء.

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على ٣ مراحل، وتنتهي بنهاية شهر أبريل الحالي، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومُدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف اصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو نجلته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يُجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة به.