تعرف على القطع الأثرية المعروضة هذا الأسبوع بالمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يعرض المتحف المصري بالتحرير الأسبوع الحالي، قنينة مستديرة من المرمر، وأربعة عملات من البرونز ترجع للعصر الروماني، وذلك في تقليده الأسبوعي المتبع لتسليط الضوء على قطع أثرية من مقتنياته.

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، في بيان، إن هذه القطع تعرض لأول مرة، بعد أن كانت مخزنة بالمتحف، وأن القنينة كانت أحد مقتنيات قصر المنتزه بالإسكندرية وهي مستديرة الشكل ومصنوعة من المرمر.

وتتميز القنينة بشكلها الفني الرائع ذات مقبضين مزينة برأسين لأسدين، ويوجد على كلا الجانبين المسطحين تصميمان يشبهان الميداليات، أحدهما يمثل الإمبراطور تراجان ينظر لليمين، والآخر صورة نصفية للإمبراطور هادريان ينظر لليسار، وعلى الميداليتين يوجد بقايا تذهيب.

أما العملات فهي عبارة عن ٤ عملات برونزية اثنين منهما يصوران الإمبراطور تراجان واثنين للإمبراطور هادريان وهما يرتديان إكليل الغار والسترة العسكرية.