رد الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، اليوم الاثنين 1 افريل، رسميا عن الاتهامات التي أرودتها قناة الشروق بشأن مشاركته في اجتماع للتآمر ضد الجيش.
وقال الجنرال توفيق في تصريح ل “TSA عربي” “في سهرة يوم 30 مارس 2019، أقدمت قناة الشروق طواعية على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة، لا تتوافق مع أخلاقي ومبادئي”.
وأضاف ” ففي هذا الصدد ومنذ أن غادرت مهامي، لم ألتقي أبدا ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا الشبه اجتماع”.
وأضاف الجنرال توفيق قائلا “إن الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، داخل البلاد وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية”، وتابع يقول ” فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي”.
المصدر :TSA
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه بالتآمر ضد الجيش الجزائري ..الجنرال توفيق يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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