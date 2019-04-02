رئيس وزراء اليونان يصل مقدونيا الشمالية في زيارة تاريخية

وصل رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس"، اليوم الثلاثاء، إلى "سكوبي" عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك في زيارة تاريخية تستغرق يومًا واحدًا.
وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن هذه الزيارة تأتي عقب توصل تسيبراس لاتفاق معنظيره المقدوني "زوران زائيف" بإضافة كلمة "الشمالية" إلى مقدونيا من أجل تمييزها عن إقليم حدودي في اليونان، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري تسيبراس
وكانت الجمهورية اليوغسلافية السابقة قد وافقت على تغيير اسمها بإضافة الوصف الجغرافي؛ إرضاءً لليونان العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي تقول إن اسم مقدونيا هو لإقليم قديم بها بشمال البلاد.
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