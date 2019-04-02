باكستان تدين هجوم القوات الهندية على مواقع عسكرية بإقليم كشمير

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شنته القوات الهندية واستهدفت به عدة مواقع عسكرية في إقليم "كشمير" ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع بجروح.

وأدان المتحدث باسم الوزارة محمد فيصل -حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- : "العدوان غير المبرر من الجانب

الهندي لخط السيطرة بإقليم كشيمر"، كما أشار إلى أن القوات الباكستانية ردت بالشكل المناسب على هذا الهجوم.



وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق أن الهجوم وقع في بلدة "راتشاكري" الحدودية في الجزء الذي يخضع

لإدارة باكستان من إقليم "كشمير"، مشيرًا إلى أنه لم يرد أي تعليق من قبل الهند حتى الآن.



يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".