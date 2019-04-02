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15 رئيس دولة وحكومة في احتفالية تنصيب الرئيس السنغالي

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توافد عدد من رؤساء الدول والحكومات على مطار (سينجور العسكري) بالسنغال للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس السنغالي ماكي صال في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، بمدينة "ديامنياديو" إحدي ضواحي العاصمة السنغالية دكار، والذي سيشارك فيه 15 رئيس دولة وحكومة.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن توافد رؤساء الدول

بدأ الأحد وحتى اليوم، حيث وصل كل من رؤساء: بوركينافاسو روش مارك كريستيان كابوري، ومدغشقر أندريه راجولينا، وغينيا ألفا كوندي، وروندا بول كغامي، وجامبيا آداما بارو، وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، وليبيريا جورج ويا،
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وأثيوبيا سهلى زودي، وكوت ديفوار الحسن واتارا، والنيجر محمدو إيسوفو، والكونغو- برازافيل ديني ساسو نغيسو، وتوجو فور غناسينغبي، ونيجيريا محمدو بخاري، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الغانية ورئيس الوزراء الجابوني.
وكانت المحكمة الدستورية في السنغال قد أقرت في 5 مارس الماضي فوز ماكي صال في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 24 فبراير الماضي بنسبة تجاوزت الـ58% من إجمالي الناخبين.
 
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