أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبلتنميتها وتعزيزها في جميع المجالات.
وقام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، سفير فلسطين
تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقيا أول أمس الأحد، خلال مشاركتهما في فعاليات القمة العربية الثلاثينأمير الكويت، التي عقدت في تونس.
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