ضبط مستودع خضراوات فاسدة في مكة المكرمة

ضبطت أمانة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، مستودع مخالف بعمارة سكنية بحي الشوقية بمكة يدار من قبل مجموعة من العمالةالمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، حيث تقوم العمالة بتخزين وفرز الخضار والورقيات مجهولة المصدر لغرض عرضها للبيع.
وشاركت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بضبط الموقع المخالف
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