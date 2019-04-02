ضبط مستودع خضراوات فاسدة في مكة المكرمة

ضبطت أمانة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، مستودع مخالف بعمارة سكنية بحي الشوقية بمكة يدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، حيث تقوم العمالة بتخزين وفرز الخضار والورقيات مجهولة المصدر لغرض عرضها للبيع. المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، حيث تقوم العمالة بتخزين وفرز الخضار والورقيات مجهولة المصدر لغرض عرضها للبيع. وشاركت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بضبط الموقع المخالف

وجرى تسليم العمالة المخالفة ونقل جميع المضبوطات لمقر البلدية والتي تقدر بحوالي ١٣٠٠ كجم من الخضروات والورقيات وإتلاف الفاسد منها، بإشراف رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي، وتم إعداد المحاضر المشتركة من قبل المختصين واكمال الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص.

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