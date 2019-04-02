الباكستان: مستعدون لمناقشة مخاوف الهند بشأن ممر كارتاربور

ذكرت صحيفة (ديلي تايمز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، طلب من الهند ألا تؤجل فتح ممر كارتاربور داعيًا إلى تسوية جميع الخلافات عبر إجراء محادثات ثنائية.

وأضاف قريشي أنه بالرغم من وجود توترات مع الهند في أعقاب حادث بولواما، إلا أن باكستان شاركت في

محادثات ممر كارتاربور الحدودي الذي يربط بين البلدين.وكان حادث بولواما الذي في وقع في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير قد أسفر عن مقتل 44 من قوات الأمن الهندية.وأكد قريشي أن باكستان ترغب في المضيقدمًا وتحسين علاقاتها مع الهند، قائلًا "الهند يجب أن لا تنسحب من محادثات ممر كارتاربور المقرر إجراؤها اليوم، وإن إسلام آباد على أتم استعداد لمناقشة كل التحفظات التي أبدتها الهند".وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن إسلام آباد تبنت موقفًا مبدئيًا يتيح فتح ممر كارتاربور لطائفة السيخ من كل أنحاء العالم، مضيفًا أن البلاد ترغب في فتح المزيد من المعابر الحدودية للحجاج الهنود.