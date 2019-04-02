الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية في القدس ومنزلًا قرب بيت لحم

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بناية في مخيم "شعفاط" في مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت مخيم "شعفاط" عبر بوابة "رأس خميس" بمساندة مروحية، موضحة أن جرافات الاحتلال هدمت بناية قيد الإنشاء وسط إغلاق طرق وانتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في منطقة "بير عونة" في مدينة "بيت جالا" غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت منطقة "بير عونة"

وأضافت المصادر أن الجرافات شرعت في هدم منزل المحامية باسمة عيسى المكون من ثلاثة طوابق بحجة عدم الترخيص، مشيرة إلى أن المنطقة ذاتها تتعرض منذ فترة إلى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال تخللها هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى، بهدف تهجير سكانها. لقوات الاحتلال.وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في منطقة "بير عونة" في مدينة "بيت جالا" غرب بيت لحم.وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت منطقة "بير عونة"وسط إجراءات وتدابير أمنية مكثفة، من خلال إغلاق المنطقة ومنع المواطنين من الوصول إليها.وأضافت المصادر أن الجرافات شرعت في هدم منزل المحامية باسمة عيسى المكون من ثلاثة طوابق بحجة عدم الترخيص، مشيرة إلى أن المنطقة ذاتها تتعرض منذ فترة إلى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال تخللها هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى، بهدف تهجير سكانها.

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