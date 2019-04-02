برلمان نيوزيلندا يوافق على مشروع قانون يفرض قيودًا على حيازة الأسلحة

وافق البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة خلال المرحلة الأولى من المراحل الثلاث اللازمة لتحويل المشروع إلى قانون نهائي بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مشروع القانونالجديد يحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها رجل لقتل 50 شخصًا في مسجدين بمدينة "كرايس تشيرش" الشهر الماضي.
يتضمن مشروع القانون حظر جميع الأسلحة ذات الطابع العسكري، والبنادق الهجومية، وعالية القدرة، ولكنه لن
يحتاج مشروع القانون إلى التصويت 3 مرات في البرلمان، قبل أن يتحول إلى قانون ساري المفعول.
وتحتجز السلطات في نيوزيلندا منفذ الهجوم في سجن باريموريمو شديد الحراسة في مدينة أوكلاند، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمرة الثانية بعد 5 أيام.
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