القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة اقتحمها مسلحو طالبان

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية ،نصرت رحيمي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن استعادت السيطرة على مركز منطقة في شمال شرق البلاد بعد أن اقتحمها عناصر من طالبان.

وكانت طالبان قد سيطرت على منطقة "أرغانج خاو" بإقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان، السبت الماضي، بعد قتل 12 من قوات الأمن على الأقل.

وقال رحيمي إنه تم قتل 14 شخصاً على الأقل من مسلحي طالبان خلال عملية التطهير.

وقال قيس منجل ،المتحدث باسم وزارة الدفاع، إنه في واقعة منفصلة في إقليم نمروز جنوب غربي البلاد ، أسفر هجوم لطالبان على قاعدة للجيش الأفغاني في منطقة خشرود عن مقتل ثلاثة جنود أفغان.

وأضاف أن ستة أفراد آخرين من القوات الأفغانية أصيبوا في الهجوم .

وقال إن 34 عنصراً من طالبان قتلوا في هجوم مضاد في المنطقة ، بينما أصيب 10 عناصر آخرون.