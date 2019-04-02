باكستان تعلن مقتل 3 جنود بإطلاق نار في كشمير الهندية

صرح مسؤولون في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن ثلاثة جنود ومدني باكستانيين لقوا حتفهم جراء إطلاق القوات الهندية قذائف هاون عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه.

يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من توترات بين الجارتين، كادت أن تتسبب في اندلاع حرب جديدة.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إن إطلاق النار، الذي وقع الليلة الماضية في منطقة روالاكوت، تسبب في إصابة العديد من الجنود الباكستانيين، وأجبر المدنيين على الفرار من منازلهم القريبة من الحدود.

وقال متحدث عسكري باكستاني إن القوات الهندية قامت بإطلاق النار والقذائف باتجاه مواقعهم الحدودية دون أي مبرر أو استفزاز.

وفي حادثة منفصلة أمس، قتل مدني وأصيب آخر جراء قصف شنته قوات هندية في بلدة فوروارد كاهوتا بكشمير، وفقاً للمسؤول الأمني محمد زمان.

ولم يرد على الفور أي تعليق من جانب الهند.

وخاضت الدولتان ثلاث حروب منذ استقلالهما عن الاستعمار البريطاني عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير المقسمة حالياً إلى شطرين ، يخضع أحدهما للإدارة الهندية والآخر للباكستانية.