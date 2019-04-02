ألغت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عن وجود قنبلة في قطار بمدينة نويمونستر شمالي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة، الثلاثاء: "خبراء المفرقعات لم يعثروا في القطار على أي مواد متفجرة"، موضحاً أنه تم الاستعانة أولاً بكلاب متخصصة في كشف المواد المتفجرة خلال عملية البحث، ثم إجراء مسح بالأشعة السينية داخل العربة التي شملها التهديد، إلا أنه لم يُعثر على أي مواد متفجرة".

وكانت إحدى العاملات داخل القطار وجدت عبارة "قنبلة داخل القطار" مكتوبة على مرآة داخل أحد مراحيض القطار. وتم إخلاء القطار في مدينة نويمونستر ووقف حركة السير داخل المحطة على مدار ساعات.

وبحسب بيانات شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، فقد تم استئناف حركة القطارات في المحطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تلغي تحذيراً بعد تهديد بوجود قنبلة في قطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.