البنتاجون: لن نسلم تركيا طائرات "إف 35" إلى حين تخليها عن منظومة "إس400" الروسية

بدأت الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ تهديداتها لتركيا بسبب سعيها إلى شراء منظومة صواريخ "إس400-" الروسية، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقف تزويد تركيا بمعدات طائرات "إف35-" ، التي تعد أحدث المقاتلات الأميركية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم البنتاجون مايك أندروز القول: "إلى حين صدور قرار تركي لا لبس فيه بالتخلي عن الحصول على صواريخ إس400-، جرى تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بقدرات تركيا التشغيلية لطائرات إف35- ، بينما يستمر حوارنا حول هذه المسألة المهمة مع تركيا".

وأضاف :"تواصل الولايات المتحدة تحذير تركيا من العواقب السلبية لإعلانها عن سعيها لشراء إس.400- وقد أوضحنا أن شراء إس400- لا يتوافق مع إف35- وأن مشاركة تركيا المستمرة في برنامج إف35- معرضة للخطر".

وتابع أندروز بالقول: "نحن نأسف بشدة للوضع الحالي الذي يواجه شراكتنا بشأن طائرات إف35- ، لكن وزارة الدفاع تتخذ خطوات حذرة لحماية الاستثمارات المشتركة التي تتم في تكنولوجيتنا الحيوية".

وفي الثامن من مارس الماضي، حذرت وزارة الدفاع الأميركية تركيا من "عواقب وخيمة"، إذا مضت قدماً في شراء نظام الصواريخ من روسيا، مهددة بعدم السماح لتركيا بالحصول على طائرات إف35- أو نظام صواريخ "باتريوت" الدفاعي.