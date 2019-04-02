كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوض الاتحاد الأوروبي: احتمال بريكست دون اتفاق يزداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، اليوم الثلاثاء، إن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق ينظم العملية، "يزداد يوماً بعد يوم".

وقال بارنييه، إن "بريكست دون اتفاق لم يكن يوماً أمراً أتمناه، لكنه احتمال يزداد يوماً بعد يوم"، في خطاب ألقاه في مركز أبحاث في بروكسل بعد فشل مجلس العموم البريطاني مجدداً في اتخاذ موقف موحد من أي بديل لاتفاق بريكست، الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي في العام الماضي.