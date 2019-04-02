اختارت الجماهير الوداد اللاعب إسماعيل الحداد، رجلا لمباراة الجولة23 التي جمعت المتصدر بشباب الريف الحسيمي، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدارالبيضاء.
المباراة التي انتهت بستة أهداف لواحد لصالح “الأحمر والأبيض”، تم التصويت بعدها على اللاعب الذي ساهم في الفوز ب3 تمريرات حاسمة.
هذا الانتصار، مكن الوداد من الابتعاد في الصدارة برصيد 52 نقطة، فيما ورطت هذه الهزيمة شباب الريف الحسيمي، في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السداسية أمام الحسيمة..جماهير الوداد تختار الحداد أفضل لاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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