يخوض المخرج، والممثل الكوميدي، سعيد الناصيري، تجربة جديدة، ستعيده إلى الجمهور، خلال شهر رمضان المقبل.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن سعيد الناصيري يستعد لتصوير “سيتكوم” رمضاني، يحمل عنوان “خدامة ولد الناس”، يعتزم عرضه على قناته الرسمية في يوتيوب، طوال أيام الشهر الفضيل.
وأكدت المصادر نفسها أن الناصيري اختار ثلة من الفنانين الرواد لتجسيد بطولة “سيتكوم”، تتقدمهم الممثلة نعيمة إلياس، وسلوى الجوهري، كما فتح المجال لمجموعة من المواهب الصاعدة للمشاركة في عمله الجديد.
يذكر أن الناصيري سبق أن اشتكى من القائمين على التلفزة في المغرب، لإقصائهم مشاريع الأعمال، التي يتقدم بها إليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الناصيري يختار “اليوتوب” لعرض عمله الرمضاني ويعيد ممثلين غُيبوا عن المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.