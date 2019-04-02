الناصيري يختار “اليوتوب” لعرض عمله الرمضاني ويعيد  ممثلين غُيبوا عن المشهد

يخوض المخرج، والممثل الكوميدي، سعيد الناصيري، تجربة جديدة، ستعيده إلى الجمهور، خلال شهر رمضان المقبل.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن سعيد الناصيري يستعد لتصوير “سيتكوم” رمضاني، يحمل عنوان “خدامة ولد الناس”، يعتزم عرضه على قناته الرسمية في يوتيوب، طوال أيام الشهر الفضيل.

وأكدت المصادر نفسها أن الناصيري اختار ثلة من الفنانين الرواد لتجسيد بطولة “سيتكوم”، تتقدمهم الممثلة نعيمة إلياس، وسلوى الجوهري، كما فتح المجال لمجموعة من المواهب الصاعدة للمشاركة في عمله الجديد.

يذكر أن الناصيري سبق أن اشتكى من القائمين على التلفزة في المغرب، لإقصائهم مشاريع الأعمال، التي يتقدم بها إليهم.