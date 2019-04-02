طقس الثلاثاء.. أمطار ضعيفة مع سحب غير مستقرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية العامة بتشكل كتل ضبابية فوق السهول المحيطية مع مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بأقصى جنوب المملكة.

كما ستعرف الحالة الجوية مرور سحب غير مستقرة قد تعطي قطرات مطرية مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع زوابع رملية في بعض المناطق بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي-الغربي بالأقاليم الجنوبية والشرق، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 14 و20 درجة بالجنوب وقرب السواحل الوسطى، وما بين 08 و 14 درجة في باقي المناطق.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع، حيث ستتأرجح ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية والشرق، وستكون ما بين 28 و 34 بسوس وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 22 و 27 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط.